الزمالك ينعى إيهاب جلال مدرب الإسماعيلى

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القاهرة - سامية سيد - نعي نادي الزمالك ومجلس إدارته برئاسة حسين لبيب ببالغ الحزن والأسى، إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي الحالي ومدرب الفريق الأبيض السابق والذي توفي اليوم إثر تعرضه لوعكة صحية تعرض لها مؤخراً.

ويتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك ولاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري بخالص العزاء لأسرة الراحل ومجلس إدارة نادي الإسماعيلي وجماهيره سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.



الزمالك ينعى إيهاب جلال

وأعلن حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي، عن وفاة إيهاب جلال المدير الفني للفريق بعد معاناة مع المرض ودخوله للمستشفى خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن يتم تحديد مكان الدفن وصلاة الجنازة خلال الساعات القليلة المقبلة.

واستمر إيهاب جلال في المستشفى وخضع لأكثر من 3 عمليات جراحية للسيطرة على جلطة في المخ، وظل تحت الملاحظة بالرعاية المركزة طوال الأيام الماضية.

يذكر أن المدير الفني للإسماعيلي تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها للمستشفى التخصصي بالقاهرة، وخضع لعمليتين جراحتيين قبل نقله إلى الرعاية المركزة.

وزار مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، بصحبة لاعبي الدروايش، المدير الفني لفريق الكرة، وذلك بمستشفي القاهرة التخصصي للاطمئنان على آخر تطورات حالته الصحية.