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تعرف على الأندية التى أكدت المشاركة فى بطولة أفريقيا لليد أكتوبر المقبل

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الأربعاء، 11 سبتمبر 2024 07:17 م

أكدت عدد من الأندية المشاركة فى بطولة أفريقيا لكرة اليد المحدد لها أكتوبر المقبل بالمغرب .

وضمت قائمة الأندية كلا من ، الأهلى حامل اللقب و الزمالك ووداد سمارة و رجاء أغادير و المنتدى  من المغرب و سى إف جى الكونغولي و النجم الكونغولى و ميكال الإثيوبى و إنديرتا  الإثيوبي و كيركوس الإثيوبى و فاب الكاميرونى و فريند شيب الكاميرونى و دون بوسكو الإيفوارى و انتركلوب الانجولي و ادجيدجا البنيني و اسفا الكونغولى .

وتستضيف العاصمة الإدارية الجديدة في صالة نادي النادي منافسات بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 27 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر الجاري، بمشاركة 9 أندية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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