نيس الفرنسي يُعلن موعد تقديم محمد عبدالمنعم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي نيس الفرنسي، المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد عبدالمنعم، عن موعد جديد لمؤتمر تقديمه بعد تأجيل تقديمه بسبب الانضمام لمنتخب مصر قبل أن يعتذر عن الانضمام.

وكتب نادي نيس الفرنسي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس: «مؤتمر تقديمي جديد لمحمد عبد المنعم غدا الساعة الثانية ظهرا بتوقيت باريس».

وينطلق المؤتمر الصحفي الخاص بنجم المنتخب الوطني للإعلان عنه بشكل رسمي للإعلام الفرنسي في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

واستطاع محمد عبد المنعم المشاركة للمرة الأولى مع فريقه الفرنسي ، خلال الفوز الكبير على حساب مستضيفه أنجيه بنتيجة 1-4، على ملعب ريموند كوبا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي.

وكان نيس تعاقد مع محمد عبد المنعم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعقد يمتد لـ4 سنوات، وبقيمة مالية بلغت 4 ملايين يورو.