بعد رحيل إيهاب جلال .. الإسماعيلي يُعلن الحداد العام وإلغاء تدريبات الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن النادي الإسماعيلي إلغاء تدريبات فرق قطاعات الناشئين والأكاديمية الخاصة بالنادي، حدادًا على رحيل إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق الأول بالدراويش.





كما قرر النادي إعلان حالة الحداد العام بالنادي ثلاثة أيام.

ونعى النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية عقب صراع طويل مع المرض، داعين للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن المدير الفني للإسماعيلي تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها للمستشفى التخصصي بالقاهرة، وخضع لعمليتين جراحيتين قبل نقله إلى الرعاية المركزة.