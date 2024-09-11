محمد صلاح ينعى المدير الفني للإسماعيلي إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي ومدرب منتخب مصر الأسبق، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء.

وكتب صلاح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء لله في وفاة المدرب المحترم إيهاب جلال".

ورحل إيهاب جلال عن عالمنا اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر الجاري، عن عمر يناهز 57 عاماً.

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