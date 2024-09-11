إبراهيم سعيد ينعى إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى إبراهيم سعيد لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، إيهاب جلال الذي وافته المنية اليوم

وكتب سعيد عبر حسابه الخاص بموقع "إكس": "البقاء والدوام لله .. إنا لله وإنا اليه راجعوان .. وفاة كابتن ايهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي ومدرب منتخب مصر الأسبق، يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي "و الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

وأضاف: "خالص عزائي، الله يرحمه ويغفر له ويدخله فسيح جناته، دعواتكم له بالرحمه والمغفرة".