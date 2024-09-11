مروان محسن ينعى إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى مروان محسن لاعب مودرن سبورت، إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي ومدرب منتخب مصر الأسبق، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء.

وكتب محسن عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "لا حول ولا قوة الا بالله، البقاء لله في وفاة كابتن إيهاب جلال، ربنا يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ورحل إيهاب جلال عن عالمنا اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر الجاري، عن عمر يناهز 57 عاماً.

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