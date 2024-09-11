هاني رمزي ينعى المدير الفني للإسماعيلي إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى لاعب النادي الأهلي السابق هاني رمزي، إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي ومدرب منتخب مصر الأسبق، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء.

وكتب رمزي عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "خالص العزاء في وفاة الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي ومدرب منتخب مصر الأسبق".

وأضاف: "البقاء والدوام لله، ربنا يرحمه ويصبر أهله ومحبيه".

ورحل إيهاب جلال عن عالمنا اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر الجاري، عن عمر يناهز 57 عاماً.

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