عصام الحضري ينعى المدير الفني للإسماعيلي إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نعى حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري، إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي ومدرب منتخب مصر الأسبق، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء.

وكتب الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "لا حول ولا قوة الا بالله البقاء و الدوام لله،، في صدمة مفجعة لنا جميعا، توفى الى رحمة الله الكابتن الخلوق و الاخ العزيز إيهاب جلال المدير الفني لمنتخب مصر الأسبق، أسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان و إنا لله و إنا إليه راجعون".

وأضاف: "نسألكم الفاتحة و الدعاء".

ورحل إيهاب جلال عن عالمنا اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر الجاري، عن عمر يناهز 57 عاماً.

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