أحمد شوبير ينعى المدير الفني للإسماعيلي إيهاب جلال

محمد اسماعيل - القاهرة - نعى الإعلامي أحمد شوبير، إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي ومدرب منتخب مصر الأسبق، الذي رحل عن عالمنا اليوم الأربعاء.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً: "البقاء لله في وفاة الكابتن إيهاب جلال، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته والهم أهله وذويه الصبر والسلوان أنا لله وإنا إليه راجعون".

ورحل إيهاب جلال عن عالمنا اليوم الأربعاء الموافق 11 سبتمبر الجاري، عن عمر يناهز 57 عاماً.

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