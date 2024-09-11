ياسر رشاد - القاهرة - تقدم النادي المصري البورسعيدي، بالنعي لوفاة الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء، عقب تعرضه لوعكة صحية في الأيام الماضية.

النادي المصري ينعى الكابتن إيهاب جلال

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وبأعين تفيض من الدمع، ويخالص الحزن والأسى، ينعى مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، وفاة نجمه ومديره الفني الأسبق ، الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي الشقيق، والذي وافته المنية منذ قليل إثر الوعكة الصحية التي تعرض لها قبل نحو أسبوع.

والنادي المصري إذ ينعى فقيد الرياضة المصرية، فإنه يتوجه إلى أسرة فقيده الغالي بخالص العزاء والمواساة، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه وسائر محبيه جميل الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون.

يذكر أن المدير الفني للإسماعيلي تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها للمستشفى التخصصي بالقاهرة، وخضع لعمليتين جراحتيين قبل نقله إلى الرعاية المركزة.