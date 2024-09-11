اللجنة الأولمبية المصرية تنعيم وفاة إيهاب جلال

ياسر رشاد - القاهرة - قدم المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية خالص التعازي في وفاة الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني لنادي الإسماعيلي، والمدير الفني السابق للمنتخب الوطني.

وحرص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية على تقديم واجب العزاء لأسرة الفقيد سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وفقدت الكرة المصرية مدربا متميزا بعد مسيرة تدريبية حافلة شهدت قيادته العديد من الأندية المصرية والعربية ومن ضمنهم الزمالك والإسماعيلي والمصري وكذلك قاد منتخب مصر الوطني في وقت سابق وكانت آخر محطاته التدريبية تدريب فريق الإسماعيلي، والذي تولى مهمته الفنية في 6 أغسطس 2023.

وتلقت الجماهير المصرية، والوطن العربي خبر مفجع اليوم الأربعاء، وذلك بعد وفاة المدير الفني للنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق إيهاب جلال عقب تعرضه لوعكية صحية منذ أيام.

وكان إيهاب جلال قد تعرض لجلطة في المخ، وخضع لعملية جراحية في الأيام الماضية ولكن حالته الصحية لم تتحسن.

ايهاب جلال الذي عاني الفترات الأخيرة من أزمة صحية طارئة وعدة جلطات لتكون صدمة جديدة لعشاق كرة القدم في مصر بعد وفاة أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت منذ عدة أيام.

ايهاب جلال من المدربين الذي شغلوا منصب المدير الفني للفريق الول لكرة القدم بنادي الزمالك لفترة قصيرة عام 2018.





كما كان المدير الفني لمنتخب مصر الأول لفترة قصيرة أيضا، وبرز بقوة بنتائجه الرائعة مع نادي مصر المقاصة.