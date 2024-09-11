النادي الإسماعيلي ينعى الكابتن إيهاب جلال

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم النادي الإسماعيلي، بالنعي لوفاة الكابتن إيهاب جلال، المدير الفني للنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، والذي وافته المنية اليوم الأربعاء، عقب تعرضه لوعكة صحية في الأيام الماضية.

الإسماعيلي ينعى إيهاب جلال

ينعى النادي الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، ابنًا غاليًا من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية عقب صراع طويل مع المرض، داعين للمولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن المدير الفني للإسماعيلي تعرض لوعكة صحية نُقل على إثرها للمستشفى التخصصي بالقاهرة، وخضع لعمليتين جراحتيين قبل نقله إلى الرعاية المركزة.