شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء رباعى المقاولون العرب لمعسكر منتخب مصر 2007.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تلقى نادى المقاولون العرب خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بضم الرباعي، أحمد خالد، يوسف صابر، أدهم أحمد، وعمر ثروت، لمعسكر إعداد منتخب مصر للناشئين مواليد 2007 استعداداً لكأس أمم أفريقيا 2025.

ورحب يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب بانضمام الرباعي إلى المنتخب خلال الفترة المحددة.

ويبدأ معسكر منتخب مصر مواليد 2007 غدا الأربعاء 11 سبتمبر ويستمر حتى الاثنين المقبل وذلك بملعب الهدف في 6 أكتوبر تحت قيادة المدير الفني أسامة نبيه وجهازه المعاون.



أحمد خالد



آدم أحمد



عمر ثروت



يوسف صابر

من ناحية أخرى، أعرب المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن سعادته بخبر انتقال عمر فايد لاعب الفريق السابق إلى الدوري البلجيكي، بعد موسم واحد فقط في الدوري التركي.

وقال عادل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، خطوة ممتازة لعمر فايد وهذه ثقتنا في قدرات اللاعب التى تؤهله للعب في أقوى الدوريات، والنادي يحصل على نسبة 15% من إعادة البيع، طبقاً للعقد المبرم مع النادي التركي.

وأضاف عضو المقاولون، هذه سياسة نادي المقاولون، نستثمر فى المواهب وليس الأموال، فى ظل تحول مسابقة الدوري المصري إلى الاستثمار المادي فقط، وزحف الكثير من الأندية خلف اللاعبين وتحويل اهتمامهم إلى المادة أكثر من الاحتراف.