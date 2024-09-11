شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي بعد صراع مع المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلي بعد صراع قصير مع المرض، بعدما تعرض لوعكة صحية قبل أيام.

وكشف حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي صحة خبر وفاة المدير الفني للدراويش.

واستمر جلال في المستشفى وخضع لأكثر من 3 عمليات جراحية للسيطرة على جلطة في المخ، وظل تحت الملاحظة بالرعاية المركزة طوال الأيام الماضية.

وحاول فريق الأطباء تقليل الأدوية المخدرة تدريجيا لبدء عملية الافاقة دون حدوث أي آثار جانبية، لافتًا إلى أن الهدف من التخدير هو بُعد الجهاز العصبي عن أي تفكير أو حركة.

يعد إيهاب جلال المدير الفني للنادي الإسماعيلي، من المدربين المخضرمين في الدوري المصري، بعدما تولى تدريب 10 أندية مختلفة منذ بداية مشواره التدريبي تنوعت بين أندية جماهيرية وغير جماهيرية، بالإضافة إلى تدريبه المنتخب الوطني في فترة سابقة.

وكان إيهاب جلال، خضع لعملية دقيقة لإذابة ثلاث جلطات في منطقة الرقبة، تحت إشراف الفريق الطبي المعالج له، بعدما تعرض للإغماء أثناء وجوده بمنزله وتم نقله فورا إلى أحد مستشفيات مصر الجديدة لتلقي العلاج.

وجاءت أبرز أرقام مسيرة إيهاب جلال كالتالي:

ـ السن: 57 سنة

ـ تولى تدريب: 10 أندية

"الزمالك ـ بيراميدز ـ الإسماعيلي ـ المصري ـ إنبي ـ فاركو ـ مصر المقاصة ـ أهلي طرابلس ـ كهرباء اسماعيلية ـ تليفونات بني سويف"

ـ خاض: 335 مباراة

ـ فاز فى: 147 مباراة

ـ تعادل فى: 86 مباراة

ـ خسر: 102 مباراة

مع منتخب مصر

ـ خاض: 3 مباريات

ـ فاز في مباراة واحدة أمام غينيا بنتيجة: 1/0

ـ خسر في مباراتين:

الأولى رسمية أمام أثيوبيا بنتيجة: 2/0

الثانية ودية أمام كوريا الجنوبية بنتيجة: 4/1