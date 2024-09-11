مجدي عبد العاطي يكشف للوفد حقيقة مفاوضات الأهلي وبيراميدز لضم ثنائي زد

ياسر رشاد - القاهرة -

كشف مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي زد إف سي بشأن ما تردد خلال الفترة الماضية عن وجود مفاوضات من جانب الأهلي وبيراميدز لضم الثنائي عبد الرحمن البانوني و مصطفى زيكو.

وقال عبد العاطي في تصريحات خاصة للوفد، كل ما أثير من أخبار بشأن حسم ضم ثنائي الفريق، في الانتقالات الصيفية الجارية، لا أساس له من الصحة، مؤكدا ان إدارة النادي ترفض تماما التفريط في اى لاعب في الفترة الحالية، والمحافظة على قوام الأساسي له.

وشهدت الساعات الماضية مفاوضات متقدمة بين الأهلي وعبد الرحمن البانوني لاعب زد من أجل ضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وعقد مسئولو الأهلي أكثر من جلسة مع عبد الرحمن البانونبي و وكيل أعماله لحسم ملف ضمه، فيما أوضحت بعض الأنباء الصحفية ان المارد الأحمر حسم ضم مصطفى زيكو، لاعب فريق زد، والذي وقع على عقود انتقاله للقلعة الحمراء لمدة 4 سنوات مقبلة.

من ناحية اخري كشف مصدر من بيراميدز تفاصيل مفاوضات ناديه مع عبد الرحمن البانوني لاعب زد.

وتسعى إدارة بيراميدز لاستغلال الموقف في الأهلي وتقديم عرض مغرٍ للاعب وفريقه، ما يجعل الموقف أكثر تعقيدًا بالنسبة للأهلي الذي قد يفقد فرصة ضم اللاعب في حال تأخره في اتخاذ القرار.

وقال ان نادي زد طلب الحصول على مليون دولار للموافقة على انتقال عبد الرحمن البانوبي إلى صفوفه.

وأضاف “المفاوضات جارية في الوقت الحالي في انتظار الوصول إلى اتفاق بين الطرفين”.

وسبق للبانوبي اللعب في صفوف الداخلية لمدة موسم على سبيل الإعارة

قبل العودة إلى سيراميكا كليوباترا بداية الموسم والانتقال منه إلى زد خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويستطيع لاعب زد صاحب الـ24 عاما اللعب في مركزي الوسط والجناح المهاجم، فيما تمكن من تسجيل 8 أهداف مع فريقه خلال 26 مباراة.

