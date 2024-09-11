فحص طبي خير لتحديد موقف أشرف داري من مواجهة الأهلي وجورماهيا

ياسر رشاد - القاهرة - يخضع المغربي أشرف داري مدافع منتخب المغرب والوافد الجديد إلى صفوف النادي الأهلي ، لفحص طبي خلال الساعات القليلة المقبلة ، من أجل الوقوف على موقفه النهائي من المشاركة مع الأحمر في افتتاحية مشواره بالنسخة الجديدة لدوري أبطال أفريقيا.

كانت مواجهة منتخب المغرب أمام ليسوتو ، والتي أقيمت لحساب تصفيات نهائيات أمم أفريقيا 2025 ، قد شهدت إصابة أشرف داري أثناء عمليات الإحماء ، ليتم استبعاده نهائيًا من اللقاء.

ومن المقرر أن يصل داري إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء للتواجد في الأهلي.

كان الجهاز الطبي للأهلي ، قد تأكد عبر تواصله مع نظيره بالمنتخب المغربي أن إصابة داري بسيطة وتحتاج لراحة بضعة أيام فقط قبل العودة للمشاركة في التدريبات.

وتسافر بعثة الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة إلى كينيا يوم الجمعة القادم على متن رحلة طيران خاصة، بعدما قرر كولر الاكتفاء بمران وحيد مسار السبت القادم قبل مواجهة جورماهيا.