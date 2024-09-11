محمود متولي يتعرض لحادث سير مروع.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري الحالي والأهلي السابق، لحادث سير اليوم الأربعاء.

وكان محمود متولي قد رحل عن صفوف الاهلي خلال الأيام القليلية الماضية، بعد فسخ تعاقده الذي سينتهي موسم 2025، حيث انضم إلى الاتحاد السكندري، لمدة موسمين.

ونشر لاعب الاتحاد السكندري ، عبر خاصية الاستوري علي حسابه الخاص بانستجرام صورة لسيارته المتضررة من حادث السير، وعلق عليها قائلًا: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل".

محمود متولي

صفقات الاتحاد السكندري خلال الصيف الجاري

يذكر أن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري قد أعلن عن تعاقده مع 10 لاعبين حتى الآن، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، وهم محمود متولي وعبد الله بكري، مروان داوود، حامد الجابري، أحمد الشيمي، عبد الرحمن خالد جبنة، أحمد أيمن، عمرو جمعة، كريم يحيي، هشام عادل.