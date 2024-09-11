حادث سير يفجع اللاعب محمود متولي

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض مدافع الاتحاد السكندري الحالي والأهلي السابق، محمود متولي، لحادث سير، ما أسفر عن تحطم سيارته.

تعرض اللاعب محمود متولي لحادث

وكتب لاعب الأهلي السابق محمود متولي، على “انستجرام” الحمد لله.. قدر الله وما شاء فعل، وأرفق صورة لسيارته بعد تحطمها.

تعرض اللاعب محمود متولي لحادث سير

اللاعب محمود متولي

وأتم مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى إجراءات التعاقد مع مدافع النادى الاهلى و منتخب مصر السابق محمود متولى .

و يُعد " متولى " أحد أفضل المدافعين بالدورى المصرى و صاحب أداء ثابت و مميز فى هذا المركز ، و وقع اللاعب على عقود إنضمامه لصفوف نادى الاتحاد السكندرى و التي تمتد لموسمين.



وجاء التعاقد مع اللاعب عقب ترشيح و موافقة لجنة الكرة و المدير الفني للفريق بابا فاسيليو و الكابتن إمام محمدين مدير قطاع كرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى

