رئيس اتحاد بوتسوانا : لهذه الأسباب طالبنا بتأجيل مواجهتنا أمام مصر

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث ماكلين ليشويتي عضن لجنة المسابقات بالكاف ورئيس الاتحاد البوتسواني لكرة القدم ، عن كواليس مطالبات تأجيل مواجهة منتخب بلاده أمام مصر والتي أقيمت بالأمس وانتهت بتفوق الفراعنة برباعية من دون رد.





وقال خلال تصريحات إعلامية على شاشة التلفزيون المصري : كنا سعداء بالطبع باستضافة المنتخب المصري على أرضنا ، لكن كانت مشكلة الطيران بالنسبة لبعثة منتخب بوتسوانا في موريتانيا ظرف طارئ وتسببت في إجهاد زائد ،طالبنا تأجيل مواجهة مصر بضعة ايام من الاتحاد الافريقي لكرة القدم لكن تم رفض هذا المقترح وتم تأجيلها لعدة ساعات ، كنا نعتقد أن هذا الأمر مؤثر ، وسرعة لعب اللقاء سيؤثر على بوتسوانا ولن يستعد جيدًا لملاقاة مصر بسبب ملابسات رحلة موريتانيا.

واختتم تصريحاته : اتمنى اقامة النسخة الجديدة من بطولة دوري السوبر الافريقي هذا العام ولكن لم نحددها موعدها حتى الآن ونحاول البحث عن موعد لاقامتها بسبب تكدس المنافسات .. والكاف لا يواجه أزمة في تحديد مواعيد بطولاته .