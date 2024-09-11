صور .. رمضان صبحي يحتفل بتتويج بيراميدز بكأس مصر

ياسر رشاد - القاهرة - احتفل رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز بتتويج ناديه باللقب التاريخي الأول له، بعد حصد بطولة كأس مصر بالتفوق على زد في اللقاء النهائي بهدف من دون رد.





وعقد بيراميدز جلسة تصوير خاصة للاعب رفقة كأس مصر، بعد أن غاب عن اللقاء النهائي ومراسم التتويج بداعي الإصابة رفقة جارس المرمى شريف إكرامي للسبب ذاته.

على صعيد متصل، يستعد بيراميدز لملاقاة نظيره الجيش الرواندي في تمام السابعة من مساء يوم السبت على ملعب استاد أماهورو بالعاصمة كيجالي، لحساب منافسات ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

