الأهلي يدرس استبعاد داري من مواجهة جورماهيا.. ويعاقب كهربا

ياسر رشاد - القاهرة - يدرس الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، استبعاد المغربي أشرف داري من مواجهة جورماهيا الكيني المقرر لها يوم الأحد القادم، في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وغاب داري من مباراة منتخب بلاده أمام ليسوتو في تصفيات الأمم الأفريقية، بعد تعرضه لإصابة بسيطة في كاحل القدم خلال عملية الإحماء.

وتأكد الجهاز الطبي للأهلي من خلال اتصالاته مع نظيره بالمنتخب المغربي أن إصابة داري بسيطة وتحتاج لراحة لمدة 3 ايام فقط قبل العودة للمشاركة في التدريبات.

ويرغب كولر في إراحة اللاعب في مباراة جورماهيا خوفا من تفاقم الإصابة قبل مواجهة السوبر الافريقي أمام الزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري، بسبب خوفه من الإصابات التي تطارد لاعبيه مؤخرا مثل أمام عاشور ويوسف أيمن ورامي ربيعة.

وتسافر بعثة الأهلي برئاسة طارق قنديل عضو مجلس الإدارة إلى كينيا يوم الجمعة القادم على متن رحلة طيران خاصة، بعدما قرر كولر الاكتفاء بمران وحيد مسار السبت القادم قبل مواجهة جورماهيا.

ويخضع المغربي يحيي عطية الله الظهير الأيسر الجديد، لبرنامج تأهيلي خاص، لرفع جاهزيته البدنية والفنية، بعد ظهوره بمستوى متراجع في مباراة وادي دجلة الودية.

ويعاني عطية الله من عدم الجاهزية البدنية الكاملة، بسبب ابتعاده عن التدريبات لفترة طويلة تجاوزت 45 يوماً، قبل انضمامه للقلعة الحمراء.

زعلوك ينتظم في تدريبات الأهلي

وانتظم المهاجم الشاب محمد زعلوك في التدريبات بعد قطع إعارته مع نادي مودرن سبورت بفرمان طلعت يوسف، لحين انضمامه لأحد الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد مناقشة العروض المطروحة حالياً.

وشهدت التدريبات ظهور رضا الحنفي المترجم الجديد لكولر بعد وصوله القاهرة يوم الإثنين الماضي قادما من سويسرا، لتنتهي الرحلة القصيرة للدكتور ضياء النجار الذي تولي المهمة بشكل مؤقت.

و قرر سامي قمصان القائم بأعمال مدير الكرة توقيع غرامة مالية وفقا للائحة الفريق على محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق، بسبب غيابه عن التدريبات أول أمس الإثنين بدون الحصول على إذن من الجهاز الفني.

ورغم اعتذار كهربا عن الغياب المفاجئ عن المران بسبب انشغاله بمرض والدته المفاجئ والذي استعدى نقلها لأحد المستشفيات، الا أن مدير الكرة أصر على تطبيق لائحة العقوبات عليه.

واغلق الأهلي باب الرحيل امام كهربا، بسبب ضعف المقابل المالي المعروض من نادي الحزم السعودي على القلعة الحمراء واللاعب نفسه، بجانب رغبة كولر في التعاقد مع مهاجم أجنبي جديد قبل الموافقة على مغادرة كهربا للقلعة الحمراء.