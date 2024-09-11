موعد مواجهتي الزمالك أمام بطل كينيا بدور الـ 32 من الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى العاصمة الكينية نيروبي في الساعات الأولى من صباح غد الخميس، استعدادًا لملاقاة الشرطة الكيني مساء يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي يحمل الأبيض لقبها.





ومن المقرر أن يأتي لقاء الإياب في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم 20 سبتمبر الجاري على ملعب ستاد القاهرة، وتنقل المواجهتين عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

ويرأس بعثة الأبيض في كينيا أحمد خالد حسانين عضو المجلس ويصحبها أحمد سليمان المشرف العام على الكرة.. وقرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني اصطحاب ٢٣ لاعبا للسفر من بينهم ثلاثة حراس مرمى هم محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي.

بالإضافة إلى ثلاثى المنتخب الوطني أحمد سيد زيزو وناصر ماهر ومحمد شحاته كما سيتواجد لأول مره فى البطوله الإفريقيه الثنائي عبد الله السعيد وسيف جعفر بينما يغيب اللاعبون الجدد الفلسطيني عمر فرج والذى وصل إلى القاهرة أمس بعد انتهاء مهمته مع منتخب بلاده والمغربي محمود بن تايك.

والسنغالي سيدى نداى والذى وقع لمدة أربعة مواسم ومحمد حمدى القادم من إنبى لعدم أحقيتهم في المشاركة في هذا الدور من الكونفيدرالية لعدم قيدهم قبل 31 أغسطس، حيث وضع المدير الفني برنامج تدريب خاص لهم لحين العوده والانضمام إلى التدريبات الجماعية لتحهيزهم لمباراة السوبر الأفريقى أمام الأهلي يوم ٢٧ سبتمبر بالمملكة العربية السعودية.