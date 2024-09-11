اتحاد الكرة ينتظر تقرير "حسام حسن" بعد رحلة بوتسوانا

ياسر رشاد - القاهرة - عادت بعثة المنتخب الوطني صباح اليوم الأربعاء، إلى القاهرة قادمًا من بوتسوانا، في رحلة استغرقت ما يقرب من 9 ساعات عقيل نهاية مباراة الفراعنة أمام المنتخب البوتسواني والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وكانت مباراة المنتخب ضد بوتسوانا تم تأجيلها أمس لمدة ثلاث ساعات وأقيمت في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر بدلا من الساعة الرابعة بسبب أزمة لاحقت منتخب بوتسوانا بعد مباراته في الجولة الأولى أمام منتخب موريتانيا حيث لم تصل البعثة في الموعد المحدد بسبب أزمة في حجز تذاكر العودة.

ومن جانبه ، حرص مسؤولي اتحاد الكرة على الاطمئنان على لاعبي حالة لاعبي المنتخب فور الوصول إلى الأراضي المصرية ، وأكدوا على كامل ثقتهم في جميع عناصر الفراعنة بعد العودة من رحلة بوتسوانا .

كما طالب مسؤولي الجبلاية من حسام حسن المدير الفني للمنتخب تجهيز تقرير عن المنتخب خلال الفترة الماضية ويذكر فيه ما حدث في مباراة كاب فيردي وبوتسوانا والمعكسر وما حدث فيه خلال فترة الأجندة الدولية.

وطالب الاتحاد من التؤام تسلم تقرير أيضا خاص بتفاصيل أزمة أحمد حجازي لاعب المنتخب بالكامل وحقيقة تصريحات اللاعب عن استبعاده من السفر الى بوتسوانا من عدمها.

وكان أحمد حجازي أعلن أنه تم إبلاغه عقب مباراة كاب فيردي باستبعاده من قائمة المنتخب التي غادرت إلى بوتسوانا على الرغم من احتواء الأزمة التي حدثت في لقاء كاب فيردي، وأكد اللاعب أنه تحت امر المنتخب في اي وقت وأنه يتواجد في صفوف المنتخب ما يقرب من عشر سنوات ولم يحدث هذا الشىء من قبل.

وتواصل الجهاز الطبي للمنتخب برئاسة الدكتور محمد أبو العلا مع لاعبي المنتخب اللذين تم أصابتهم أثناء تواجدهم في صفوف الفراعنة إمام عاشور وعمر مرموش ومصطفى محمد ورامي ربيعة من أجل الاطمئنان على حالتهم الصحية.