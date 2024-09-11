مجدي عبد العاطي: رحيل ثنائي زد "مرفوض"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مجدي عبد العاطي، المدير الفني لفريق زد، أن رحيل الثنائي عبد الرحمن البانوني و مصطفى زيكو في الانتقالات الجارية.

وقال عبد العاطي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": " كل ما أثير من أخبار بشأن حسم رحيل زيكو للأهلي أو البانوبي لزد أو الزمالك لا أساس له من الصحة".

وأضاف:" إدارة النادي ترفض تمامًا التفريط في اى لاعب في الفترة الحالية، والمحافظة على قوام الأساسي له".

ويرغب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، الحصول على خدمات ثنائي فريق زد محمد إسماعيل وعبدالرحمن البانوبي لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.

وجاء رفض الكابتن مجدي عبدالعاطي رحيل اللاعبين، بسبب حاجة فريق زد إلى خدماتهم خلال منافسات الموسم الجديد، مشيرا إلى أن لن يتم التخلي عن اللاعبين خلال الميركاتو الحالي إلا في وجود بديل.

ويسعى نادي الزمالك لاستغلال وجود مستحقات لدى نادي زد، الخاصة بحق الزمالك في رعاية عمر خضر الذي انقتقل إلى أستون فيلا في الفترة الماضية للحصول على خدمات محمد إسماعيل.

ويكثف الزمالك المفاوضات مع إدارة فريق زد، خلال الأيام المقيلة من أجل حسم التعاقد مع محمد إسماعيل، وذلك قبل مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي أمام النادي الأهلي.

ونجح نادي الزمالك في الحصول على خدمات المهاجم الفلسطيني عمر فرج، بالإضافة إلى محمود بنتايك الظهير الأيسر القادم من فريق سانت إيتيان الفرنسي.