7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء، 11 - 9 - 2024، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، بعثة المنتخب تصل القاهرة بعد الفوز على بوتسوانا برباعية نظيفة.. صور، والأهلي يمدد عقد أكرم توفيق ويضمّه للفئة الثانية وتوصية من اللجنة بخصوص طاهر.

بعثة المنتخب تصل القاهرة بعد الفوز على بوتسوانا برباعية نظيفة.. صور

وصلت بعثة المنتخب الوطنى، قبل قليل، إلى مطار القاهرة الدولى، قادمة من بوتسوانا، عقب الفوز على المنتخب البوتسوانى بأربعة أهداف نظيفة، فى مباراة الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم المقرر إقامتها بالمغرب 2025.

الأهلي يمدد عقد أكرم توفيق ويضمّه للفئة الثانية وتوصية من اللجنة بخصوص طاهر

كشف الإعلامى محمد الليثى قرار لجنة التخطيط للكرة بالأهلي تمديد وتعديل عقد أكرم توفيق لاعب وسط الفريق 3 مواسم مقبلة بخلاف الموسم المتبقي وينتهي عقد أكرم صيف 2025 لذا يرغب الأهلي في تمديد عقد اللاعب وتعديله بما يتناسب مع وضعه الحالي بالفريق كأحد الأعمدة الأساسية في القلعة الحمراء.

الزمالك يرفض الإعلان عن موعد وصول بوبيندزا وغموض حول مصير الصفقة

يسود الغموض حول مصير صفقة الجابونى بوبيندزا مهاجم الشباب السعودي الأسبق وسينسناتي الأمريكي المرشح للانتقال إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بسبب عدم الإعلان عن موعد وصول محدد للاعب رغم تأكيدات مسئولي القلعة البيضاء عن وصول البطاقة الدولية له.

بيراميدز يضم 24 لاعبا في رحلة رواندا لمواجهة الجيش بدوري أبطال أفريقيا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة رواندا استعدا ا لخوض مباراة الجيش الرواندي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يغلق ملف كهربا بعد اعتذار اللاعب وغرامة الـ50 ألف جنيه

اسدل الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر وسامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة الستار على أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأخيرة وطالب الجهاز بعدم الحديث في هذه الأزمة.

الزمالك يسوى مسحقات يوسف أوباما بعد رحيله عن القلعة البيضاء

عقد الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، جلسة مع يوسف أوباما لاعب الفريق الأبيض السابق من أجل تسوية مستحقاته لدى القلعة البيضاء.

رسميا.. المصري يخوض لقاء الهلال الليبي بالكونفدرالية فى ملعب برج العرب

كشف مصدر مسؤول بالنادي المصري، أن النادي تلقى خطاباً رسمياً لخوض مباراة الهلال الليبي في إياب الدور التمهيدى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر لها يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر الجاري، على ملعب برج العرب.