شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يفعل بند شراء أسامة النجار لاعب طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل نادي المقاولون العرب وبشكل رسمي علي الإستغناء الخاص بلاعب الفريق أسامة النجار والذي انتقل بشكل رسمي إلي صفوف ذئاب الجبل.

وكانت لجنة الكرة بنادي طنطا قد عقدت جلسات تفاوض منذ فترة مع إدارة المقاولون العرب حول المقابل المادي لبيع اللاعب.

يذكر أن أسامة النجار قد تمت إعارتة منتصف الموسم الماضي للمقاولون مع وضع بند بأحقية البيع.

من ناحية أخرى، أعرب المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن سعادته بخبر انتقال عمر فايد لاعب الفريق السابق إلى الدوري البلجيكي، بعد موسم واحد فقط في الدوري التركي.

وقال عادل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، خطوة ممتازة لعمر فايد وهذه ثقتنا في قدرات اللاعب التى تؤهله للعب في أقوى الدوريات، والنادي يحصل على نسبة 15% من إعادة البيع، طبقاً للعقد المبرم مع النادي التركي.