شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. لاعبو بيراميدز يستعدون لمغادرة القاهرة والسفر إلى رواندا والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة فريق بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي، استعداداً للسفر إلى روندا، وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة رحلة رواندا استعدا لخوض مباراة الجيش الرواندي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في العاصمة كيجالي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.



اوباما



بوبو



وصول اللاعبين إلى مطار القاهرة

وضمت القائمة 24 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي

وتغادر بعثة بيراميدز من القاهرة اليوم بطائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد، بـ22 لاعبا، على أن يلتحق الثنائي بلاتي توريه وفيستون ماييلي بالبعثة في كيجالي.