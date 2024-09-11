شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى لمواجهة جورماهيا فى ضربة البداية بدوري أبطال أفريقيا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

دخلت استعدادات النادي الأهلي لمباراة جورماهيا في دوري أبطال أفريقيا مرحلة الجد بعدما أوشك الفريق على السفر إلى كينيا لخوض اللقاء المرتقب الذي يُمثل ضربة البداية في البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها أخر نسختين.

في السطور التالية ، نرصد استعدادات المارد الأحمر لمواجهة جورماهيا الكيني وإلى التفاصيل:

س: كيف يستعد الأهلي لضربة البداية بدوري الأبطال الأفريقي؟

ج: يخوض الأهلي تدريبات يومية على ملعب التتش بعدما خاض مباراة ودية مؤخراً أمام وادي دجلة فاز فيها الأحمر بهدف نظيف سجله حسين الشحات.

س: ماذا عن موقف الدوليين من استعدادات الأهلي؟

ج: خاض الأهلي تدريباته اليومية على ملعب التتش الأيام الماضية بدون لاعبيه الدوليين بسبب الأجندة الدولية لكنهم سينضمون إلى تدريبات الفريق بداية من غداً ، الخميس.

س: هل حدد الأهلي موعد السفر إلى كينيا ورئيس البعثة؟

ج: نعم ..فالفريق سيُسافر إلى كينيا عصر بعد غد ، الجمعة، على متن طائرة خاصة ويترأس البعثة طارق قنديل عضو المجلس.

س: كيف تابع الأهلي مباريات المنافس الكيني قبل مواجهة الأحد؟

ج: حصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ملخص لخمس مباريات خاضها فريق جورماهيا الكيني مؤخراً فى أكثر من بطولة قارية ومحلية لدراسته قبل مواجهة الفريقين المرتقبة في دوري أبطال أفريقيا وينوي كولر استكشاف المنافس الكيني جيداً قبل مواجهة الفريقين في ضربة بداية الأحمر للبطولة القارية القوية.

س: ماذا عن استعدادات الأهلي الأخرى لرحلة كينيا؟

ج: حصل لاعبو الأهلي على تطعيمات ضد بعض الأمراض المتوطنة قبل السفر إلى كينيا ، كما حصل اللاعبون الجدد يحيى عطية الله وأشرف داري ويوسف أيمن وعمر الساعي علي التطعيمات.