شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يكتب التاريخ مع المنتخب.. 91 مساهمة تهديفية فى 100 لقاء دولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد صلاح كتابة المجد مع منتخب مصر بعدما وصل رصيده من المشاركات إلى 100 مباراة دولية مع الفراعنة، بعد مسيرة امتدت على مدار 13 عاما منذ بدايتها في 2011.

وحقق منتخب مصر فوزا عريضا على بوتسوانا، برباعية دون رد، سجل منها تريزيجيه "هدفين" ومحمد صلاح ومصطفى فتحي كل منهما هدف، في المباراة التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب فرانسيستون في بتسوانا، والذى يتسع لـ26 ألف مشجع، فى الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ووصل صلاح إلى 91 مساهمة تهديفية مع المنتخب الوطني في 100 مباراة، منهم 58 هدفا تقربه من عرش الهداف التاريخي للمنتخب والذى يتربع عليه حسام حسن برصيد 68 هدفا.

وفي رصيد صلاح أيضا 33 مساهمة تهديفية تجلع ألأكثر والأفضل في تاريخ مصر على رصيد المساهمات التهديفية.

بهذه النتيجة، يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط، قبل مباراة الجولة الثانية التي تجمع موريتانيا بكاب فيردي.

جاء الهدف الأول في الدقيقة الخامسة، بعد انفراد تام من محمد صلاح ليسدد كرة من يمين منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى تريزيجيه الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وجاء الهدف الثاني في الدقيقة 29، بعد تمريرة رائعة من رامي ربيعة إلى تريزيجيه الذي استلم الكرة وسددها من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 55، جاءت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق محمد حمدي لتصل إلى محمد صلاح الذي سدد الكرة داخل الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع صن بدلاء حسام حسن الفارق بتسجيل الهدف الرابع، عن طريق مصطفى فتحي بعد تمريرة سحرية من إبراهيم عادل.