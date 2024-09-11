بعثة بيراميدز تغادر القاهرة إلى رواندا لمواجهة الجيش بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

غادرت بعثة الفريق الأول لنادي بيراميدز القاهرة في طريقها إلى رواندا استعدادا لخوض مباراة الجيش الرواندي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وتنطلق مباراة بيراميدز مع الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في العاصمة كيجالي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

وضمت القائمة 24 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمد رضا بوبو - محمود صابر - محمود زلاكة - عبد الرحمن مجدي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس - يوسف أوباما - مروان حمدي

كما يلتحق الثنائي بلاتي توريه وفيستون ماييلي بالبعثة في كيجالي.

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