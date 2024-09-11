“خايف من اللي عمله".. الزمالك يفجر مفاجأة بشأن صفقة بوبيندزا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

فجر مصدر داخل نادي الزمالك، مفاجأة بشأن إتمام التعاقد مع الجابوني أرون بوبيندزا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأعلن نادي الزمالك، خلال الأيام الماضية، الحصول على البطاقة الدولية الخاصة باللاعب بعد توقيعه، في انتظار وصوله إلى القاهرة، للإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن هناك أزمة في الوقت الحالي بين اللاعب والشركة الفرنسية الخاصة بوكلاته، بعدما وقع للنادي مع وكيل مصري.

وأوضح المصدر، أن الوكيل الفرنسي يهدد اللاعب حاليا، أنه في حال استكمال إجراءات انتقاله للزمالك عن طريق وكيل آخر، سيتم تقديم شكوى ضده، وهو ما يجعل اللاعب لديه حالة من الخوف.

وأضاف المصدر، أن مسؤولي الزمالك تواصلوا مع وكيل اللاعب الأجنبي، ولكنه طلب شروط تعجيزية، بسبب عدم احترام التفاوض معه من البداية، ومنها الحصول على مبلغ 400 ألف دولار كتعويض.

وأتم المصدر، حال قيام اللاعب بالتوقيع لنادي آخر، سنقوم بتقديم شكوى ضده، بسبب توقيعه للزمالك، وننتظر حل الأزمة في أسرع وقت، ونتواصل معه دائما.

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