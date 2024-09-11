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"بطائرة خاصة".. قرار من محمد صلاح بعد الوصول إلى القاهرة مع المنتخب

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مراسل الخليج 365:

يغادر محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، القاهرة، بعد قليل، عقب العودة من بوتسوانا مع بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم.

وقال مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "محمد صلاح في المطار حاليا استعداد للسفر بعد قليل إلى على متن طائرة خاصة، فيما يعود باقي المحترفين إلى أنديتهم مساء اليوم".

وفاز منتخب مصر على بوتسوانا، بنتيجة 4-0، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2025.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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