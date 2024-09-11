بينهم أوباما.. الصفقات الجديدة تزين قائمة بيراميدز لمباراة الجيش الرواندي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة فريقه لمباراة الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا.

ويحل فريقن بيراميدز ضيفًا على نظيره الجيش الرواندي في السابعة من مساء السبت على استاد أماهورو في العاصمة كيجالي، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري الأبطال.

قائمة بيراميدز لمباراة الجيش الرولندي

شهدت القائمة تواجد الصفقات الجديدة وعلى رأسهم يوسف أوباما لاعب الزمالك السابق وعبد الرحمن مجدي قادمًا من الإسماعيلي، فيما غاب إبراهيم عادل نجم منتخب مصر.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – شريف إكرامي – يوسف نادر

خط الدفاع: محمود مرعي – أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي – كريم حافظ – محمد حمدي.

الوسط: بلاتي توريه – إسلام عيسى – رمضان صبحي – مصطفى فتحي – أحمد توفيق – مهند لاشين – محمد رضا بوبو – محمود صابر – محمود زلاكة – عبد الرحمن مجدي.

الهجوم: فيستون ماييلي – فخري لاكاي – دودو الجباس – يوسف أوباما – مروان حمدي.