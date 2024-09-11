شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يطالب بدعم الأندية الجماهيرية: الحب ليس شعارات فقط والان مع تفاصيل الخبر

طالب علي ماهر المدير الفني للنادي المصري بضرورة دعم الأندية الشعبية من محبيها، خاصة في ظل الظروف المادية الصعبة التي تعيشها تلك الأندية في مواجهة التحديات والمنافسة.

وقال علي ماهر في تصريحات لـ ”الخليج 365”: لا أحد يستطيع أن يتحمل أن يعمل بمفرده، كامل أبو علي رئيس المصري يقوم بذلك، يجب أن يفهم الجميع ذلك، هيفضل يدفع لإمتى، أنفق كثيراً وسدد غرامات لم يكن له علاقة به، ويجب أن يشعر أن هناك ناس تساعده.

أضاف: ربنا جعل كامل أبو علي سبباً في سعادة جماهير بورسعيد، والأندية الجماهيرية تعاني، الإسماعيلي نادي كبير يجب أن يكون في مكانة أخرى، والاتحاد السكندري مع محمد مصيلحي، يجب أن يكون هناك مساندة لهذه الأندية، وأرى أن الجميع "بيتفرج" على كامل أبو علي لا أحد يساعده من محبي النادي.

واختتم: نرى الأمور داخل النادي بشكل أوضح، الكثيرين يقولون أنهم يحبون المصري، ولكن الحب ليس بالكلام ولا شعارات فقط، يجب أن يكون هناك فعل وترجمة لهذا الحب.