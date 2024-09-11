شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يغلق ملف كهربا بعد اعتذار اللاعب وغرامة الـ50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

اسدل الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر وسامي قمصان المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة الستار على أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأخيرة وطالب الجهاز بعدم الحديث في هذه الأزمة.

وبدأت الأزمة بعدما غاب كهربا عن مران الأهلي أول أمس ، الثلاثاء، الأمر الذي تسبب في توقيع غرامة عليه حسب اللائحة المالية للفريق.

وعقد كولر وقمصان جلسة مع كهربا على هامش مران الفريق أمس تم خلالها تقبّل اعتذر اللاعب وتأكيده على أن غيابه عن مران الثلاثاء كان بسبب ظروف مرض والدته وهو ما تقبله المدير الفني ومدير الكرة ليتم إغلاق هذا الملف.

وشارك كهربا في مران الفريق أمس بدون مشاكل بعد قبول اعتذاره وتقبّله للغرامة التي وقعها عليه الجهاز الفني وقيمتها 50 ألف جنيه.

من ناحية أخرى ، حصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ملخص لخمس مباريات خاضها فريق جورماهيا الكيني مؤخراً فى أكثر من بطولة قارية ومحلية لدراسته قبل مواجهة الفريقين المقرر لها 15 سبتمبر الجاري بكينيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها. وينوي كولر استكشاف المنافس الكيني جيداً قبل مواجهة الفريقين في ضربة بداية المارد الأحمر للبطولة القارية القوية.

فيما بدأ مسئولو الأهلي مخاطبة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.