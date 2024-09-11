شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسوى مسحقات يوسف أوباما بعد رحيله عن القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

عقد الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، جلسة مع يوسف أوباما لاعب الفريق الأبيض السابق من أجل تسوية مستحقاته لدى القلعة البيضاء.

وشهدت الجلسة التي جمعت بين المندوه ويوسف أوباما، تسوية كافة المستحقات الخاصة باللاعب، بعد انتهاء عقد اللاعب مع نادي الزمالك بشكل رسمي بنهاية الموسم الماضي.

وحرص الدكتور حسام المندوه على توجيه الشكر ليوسف أوباما، على الفترة التي قضاها مع القلعة البيضاء، وعلى جهده الكبير مع نادي الزمالك، على مدار سنوات عديدة، لاسيما وأنه أحد أبناء النادي.

يأتي ذلك في ظل سعي مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب على تسوية كافة المستحقات الخاصة باللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق.

وكان يوسف أوباما قد وقع على عقود انتقاله لبيراميدز بعد رحيله عن القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



يوسف أوباما