جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2025 والتي تستضيفها المغرب بعد نهاية التوقف الدولي لشهر سبتمبر، وشهد فوز مصر في مباراتيها أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا.





فاز منتخب مصر الذي يقع في المجموعة الثالثة والتي تضم معهم أيضًا موريتانيا، على الرأس الأخضر بثلاث أهداف نظيفة، أما بوتسوانا برباعية نظيفة ليتصدر مجموعته، فيما فازت مورتانيا على بوتسوانا بهدف نظيف قبل أن تخسر أمام الرأس الأخضر بهدفين نظيفين.

المجموعة الأولى: فازت تونس في مباراتيها ضد مدغشقر وجامبيا، بينما تعادلت جزر القمر مع جامبيا ومدغشقر، لتتصدر تونس المجموعة بالعلامة الكاملة.

المجموعة الثانية: تصدرت المغرب بعد فوزها على الجابون 4-1 وعلى ليسوتو بهدف نظيف. الجابون عوضت خسارتها بالفوز على جمهورية أفريقيا الوسطى، ليكون أسود الأطلس في الصدارة بـ6 نقاط، خلفها الجابون.

المجموعة الثالثة: تصدرت مصر بعد فوزها على الرأس الأخضر بثلاثة أهداف نظيفة وعلى بوتسوانا بأربعة أهداف دون رد. موريتانيا فازت على بوتسوانا بهدف نظيف ثم خسرت أمام الرأس الأخضر بهدفين نظيفين.

المجموعة الرابعة: تصدرت نيجيريا بعد فوزها على بنين 3-0 وتعادلها مع رواندا. بنين عوضت خسارتها في الجولة الأولى بفوزها على ليبيا، بينما تعادلت ليبيا مع رواندا بهدف لمثله.

المجموعة الخامسة: تصدرت الجزائر بعد فوزها على غينيا الإستوائية 2-0 وعلى ليبيريا 3-0. توجو تعادلت مع ليبيريا وغينيا الإستوائية.

المجموعة السادسة: تصدرت أنجولا بعد فوزها على غانا 1-0 وعلى السودان 2-1. السودان فازت على النيجر في الجولة الأولى، بينما تعادلت غانا مع النيجر.

المجموعة السابعة: تصدرت كوت ديفوار بعد فوزها على زامبيا وتشاد. زامبيا عوضت خسارتها بفوزها على سيراليون، بينما تعادلت تشاد مع سيراليون في الجولة الأولى.

المجموعة الثامنة: تصدرت الكونغو الديمقراطية بعد فوزها على غينيا وإثيوبيا. تنزانيا تعادلت مع إثيوبيا وفازت على غينيا.

المجموعة التاسعة: تصدرت موزمبيق بعد تعادلها مع مالي وفوزها على غينيا الاستوائية، فيما مالي انتصرت على إستواني، بينما فازت غينيا الاستوائية على إستواني.

المجموعة العاشرة: تصدرت كينيا بفارق الأهداف عن الكاميرون بعد تعادلها مع زيمبابوي وفوزها على ناميبيا. الكاميرون فازت على ناميبيا وتعادلت مع زيمبابوي.

المجموعة الحادية عشر: تقاسمت أوغندا وجنوب أفريقيا الصدارة بعد تعادلهما 2-2. فازت أوغندا على جمهورية الكونغو، بينما فازت جنوب أفريقيا على جنوب السودان.

المجموعة الثانية عشرة: تصدرت بوركينا فاسو بفارق الأهداف عن السنغال بعد تعادلها مع السنغال 1-1 وفوزها على مالاوي 3-1. السنغال فازت على بوروندي، بينما انتصر الأخير على مالاوي.



جدول ترتيب مجموعات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025