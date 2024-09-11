شكرا لقرائتكم خبر عن عصام ثروت يزور معسكر المصري لدعم زملائه قبل مواجهة الهلال الليبي والان مع تفاصيل الخبر

تواجد عصام ثروت حارس مرمى النادي المصري، في معسكر الفريق المقام بالكلية الحربية، وذلك عقب عودته من قطر، حيث خضع لفحوصات طبية تحت إشراف الطبيب الذي أجرى له عملية الرباط الصليبي.

وحرص عصام ثروت على تحفيز زملائه قبل السفر لمواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية، كما تابع مع الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق، تفاصيل الفحوصات التي أجراها في قطر حيث من المقرر أن يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي.

ويختتم النادي المصري تحت القيادة الفنية لمدربه علي ماهر، استعداداته لمواجهة الهلال الليبي في ذهاب الدور التمهيدي بالكونفدرالية، داخل معسكر الفريق المقام حاليا بالكلية الحربية، وذلك قبل السفر إلى بني غازي صباح غداً الخميس، استعداداً للقاء المقرر إقامته يوم الأحد المقبل 15 سبتمبر الجارى.

وكان مصدر مسئول بالنادي المصري، كشف عن اقتراب ملعب برج العرب من استضافة مباراة المصري والهلال الليبي، في إياب الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وذلك بسبب عدم صدور الموافقات اللازمة لإقامة مباريات الفريق باستاد هيئة قناة السويس حتى الآن.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه طبقاً للوائح الاتحاد الأفريقي سيتم اختيار استاد برج العرب لإقامة مباراة العودة أمام الهلال الليبي، والمقرر لها 22 سبتمبر الجاري، بسبب عدم صدور موافقات للمصري بخوض مبارياته على ملعب آخر.