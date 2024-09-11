شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يمدد عقد أكرم توفيق ويضمّه للفئة الثانية وتوصية من اللجنة بخصوص طاهر والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى محمد الليثى قرار لجنة التخطيط للكرة بالأهلي تمديد وتعديل عقد أكرم توفيق لاعب وسط الفريق 3 مواسم مقبلة بخلاف الموسم المتبقي وينتهي عقد أكرم صيف 2025 لذا يرغب الأهلي في تمديد عقد اللاعب وتعديله بما يتناسب مع وضعه الحالي بالفريق كأحد الأعمدة الأساسية في القلعة الحمراء.

وقال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة آون تأيم سبورت آف آم على مواجات 93.7 “ أن العقد الجديد لأكرم توفيق سيكون ضمن الفئة الثانية وسيحصل اللاعب بمقتضاه على 9 ملايين جنيه في الموسم الواحد خالصة الضرائب ".

وأكد محمد الليثى أن الأهلي شهد خلال الأيام الماضية أولى الأزمات بين مارسيل كولر المدير الفني ولجنة التخطيط للكرة التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة مختار مختار ، مؤكداً أن الأزمة بدأت بسبب رغبة كولر في تجديد عقد طاهر محمد طاهر وهو ما ترفضه اللجنة التي أعاد مجلس الأهلي تشكيلها مؤخراً حيث تم إسناد رئاستها إلى مختار مختار بعد قبول إعتذار محسن صالح بجانب ضم محمد رمضان إلى عضويتها بجانب زكريا ناصف وحسام غالي. وترى اللجنة حسب تأكيدات الليثي أن طاهر محمد طاهر لم يقدم ما يستحق عليه البقاء مع الأهلي مواسم أخرى ولابد من الإستغناء عنه بعد نهاية الموسم المقبل على أقصى تقدير".

من ناحية أخرى، حصل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على ملخص لخمس مباريات خاضها فريق جورماهيا الكيني مؤخراً فى أكثر من بطولة قارية ومحلية لدراسته قبل مواجهة الفريقين المقرر لها 15 سبتمبر الجاري بكينيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي يحمل الأهلي لقبها. وينوي كولر استكشاف المنافس الكيني جيداً قبل مواجهة الفريقين في ضربة بداية المارد الأحمر للبطولة القارية القوية.

فيما بدأ مسئولو الأهلي مخاطبة الجهات المعنية لحضور الجماهير مباراة جورماهيا الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها باستاد القاهرة من أجل الحصول على موافقة المسئولين لحضور أكبر عدد ممكن من جماهير القلعة الحمراء.