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شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تنشر صورًا من حافلة أبطال بارالمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب فتحي الشافعيالأربعاء، 11 سبتمبر 2024 12:22 م
نشر الحساب الرسمي لصفحة الشركة المتحدة للرياضة عبر الفيس بوك صوراً من الحافلة التي قامت بنقل أبطال البارالمبياد فور وصولهم مطار القاهرة أمس ، الثلاثاء، حيث توجهوا إلى من المطار إلى المركز الأولمبي بالمعادي للإحتفاء بهم في مؤتمر صحفي اُقيم لتكريمهم بعد الإنجاز الذي حققوه في بارلمبياد باريس 2024.
ونشرت صفحة المتحدة للرياضة صوراً للحافلة، وعلّقت عليها: تصميم خاص للحافلة التي ستنقل الأبطال