شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للرياضة تنشر صورًا من حافلة أبطال بارالمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

نشر الحساب الرسمي لصفحة الشركة المتحدة للرياضة عبر الفيس بوك صوراً من الحافلة التي قامت بنقل أبطال البارالمبياد فور وصولهم مطار القاهرة أمس ، الثلاثاء، حيث توجهوا إلى من المطار إلى المركز الأولمبي بالمعادي للإحتفاء بهم في مؤتمر صحفي اُقيم لتكريمهم بعد الإنجاز الذي حققوه في بارلمبياد باريس 2024.

ونشرت صفحة المتحدة للرياضة صوراً للحافلة، وعلّقت عليها: تصميم خاص للحافلة التي ستنقل الأبطال