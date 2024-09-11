شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب النسائي يحقق فوزاً كبيراً في أولى ودياته والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق المقاولون العرب النسائي لكرة القدم فوزاً ساحقاً في أولى مبارياته الودية استعداداً للموسم الرياضي2025/2024، حيث تغلب على مركز شباب المحلة بنتيجة 7 - 0.

وقدمت اللاعبات أداءً متميزاً، حيث سجلت كلا من رحمة مسعود وعبير محمد ثلاثة أهداف ونور أحمد هدف .

يقود الفريق جهاز فني متميز تحت إشراف يسري عبد الغني رئيس القطاع، ومجدي مصطفى مشرفا على جهاز الكرة النسائية، هبه رزق كمدير فني، بالإضافة إلى محمد زيادة مدرباً، عمر شكرمدرباً لحراس المرمى، أحمد صفا إداري، والدكتورة رهف فاروق أخصائية إصابات ملاعب.

من ناحية أخرى، أعرب المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، عن سعادته بخبر انتقال عمر فايد لاعب الفريق السابق إلى الدوري البلجيكي، بعد موسم واحد فقط في الدوري التركي.

وقال عادل فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، خطوة ممتازة لعمر فايد وهذه ثقتنا في قدرات اللاعب التى تؤهله للعب في أقوى الدوريات، والنادي يحصل على نسبة 15% من إعادة البيع، طبقاً للعقد المبرم مع النادي التركي.

وأضاف عضو المقاولون، هذه سياسة نادي المقاولون، نستثمر فى المواهب وليس الأموال، فى ظل تحول مسابقة الدوري المصري إلى الاستثمار المادي فقط، وزحف الكثير من الأندية خلف اللاعبين وتحويل اهتمامهم إلى المادة أكثر من الاحتراف.