شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطير إلى كيجالى اليوم استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطير اليوم، الأربعاء، فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إلى العاصمة الرواندية كيجالى، استعدادًا لمواجهة الجيش الرواندى، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا السبت 14 سبتمبر الجاري، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد أماهورو بالعاصمة الرواندية كيجالي.

وتلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تحديد موعد وحكام المباراة، حيث يدير اللقاء، طاقم حكام من غانا بقيادة الحكم دانيال لاريا، والمساعد الأول كواسي أتشيمبونج، والمساعد الثاني سيث أبليتور، والحكم الرابع تشارليز بيولو.

ويراقب اللقاء مايك ليتي من أوغندا، ويراقب أداء الحكام علي محمد أحمد من دولة الصومال الشقيقة.

وكان بيراميدز أعلن عن التعاقد مع 3 صفقات حتى الوقت الحالى، وهم يوسف أوباما فى صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك، وضم عبد الرحمن مجدى من الإسماعيلى، وطارق علاء من سموحة.