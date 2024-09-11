شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المنتخب تصل القاهرة بعد الفوز على بوتسوانا برباعية نظيفة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

وصلت بعثة المنتخب الوطنى، قبل قليل، إلى مطار القاهرة الدولى، قادمة من بوتسوانا، عقب الفوز على المنتخب البوتسوانى بأربعة أهداف نظيفة، فى مباراة الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم المقرر إقامتها بالمغرب 2025.

بهذه النتيجة يتربع منتخب مصر على قمة المجموعة برصيد 6 نقاط، بينما يحتل بوتسوانا المركز الثالث بدون رصيد من النقاط، قبل مباراة الجولة الثانية التى تجمع موريتانيا بكاب فيردى.



ابراهيم حسن



احمد عيد وابراهيم عادل



اصر ماهر



النني



تريزيجية وحمدي فتحي



حسام حسن والجهاز الفني



زيزو



صلاح



كوكا



محمد صلاح



مصطفى شوبير

وكان منتخب مصر فاز على منتخب كاب فيردى بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جرت بينهما مساء الجمعة الماضي باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأولى بـ التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، وسجل أهداف منتخب مصر فى اللقاء كل من رامى ربيعة وعمر مرموش وإبراهيم عادل فى الدقائق 23 و45 و69.

وضمت بعثة منتخب مصر كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، المهدي سليمان، مصطفى شوبير، حمزة علاء، خط الدفاع: أحمد عيد، رامي ربيعة، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، محمد هاني، محمد حمدي شرف، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، وخط الوسط: محمد النني، حمدي فتحي، مروان عطية، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح، مصطفى فتحي، إبراهيم عادل، وخط الهجوم: محمد الشامي، أسامة فيصل، فيما اعتذر محمد عبد المنعم عن الانضمام للمعسكر، وخرج إمام عاشور ومصطفى محمد وعمر مرموش للإصابة وخرج أحمد حجازى من القائمة لظروف خاصة.