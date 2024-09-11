شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر الأفريقى أول ظهور لصفقات الزمالك الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

يشهد السوبر الأفريقى المقرر له يوم 27 سبتمبر الجاري بين الأهلى والزمالك أول ظهور لصفقات القلعة البيضاء الجديدة خاصة أنهم لن يلحقوا بدور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والذى يستهله الفريق بمواجهة الشرطة الكينى.

ومن المتوقع أن يعتمد البرتغالى جوزيه جوميز على الصفقات الجديدة التى تعاقد معها النادى الأبيض وعلى رأسها الفلسطينى عمر فرج ،المغربى محمود بن تايج ،محمد حمدى والسنغالى سيدى نداى الذى تم قيده تحت السن مع الأخذ فى الاعتبار عودة الثنائى حسام أشرف وأحمد محمود من الإعارة.

في سياق مختلف ينتظر مسئولو نادي الزمالك غلق ملف الانتقالات الصيفية الجارية والعمل على تدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة، قبل فتح ملف تجديد تعاقد أحمد مصطفى زيزو جناح الفريق الأبيض، حيث يصب المجلس تركيزه في تدعيم الفريق بصفقات سوبر تتمكن من استعادة الانتصارات للقلعة البيضاء في المرحلة المقبلة.

وشهدت الأيام الماضية غلق ملف رحيل زيزو عن صفوف فريق الزمالك، بعدما أعلن اللاعب والنادى غلق ملف الرحيل في ظل تلقيه عروضًا للرحيل وكان أبرزها نادى نيوم السعودى والعربى القطرى، إلا أن رغبة اللاعب والزمالك حسمت بقاءه.

ومن المنتظر أن يكون التفاوض مع زيزو حول تجديد تعاقده عقب الانتهاء من مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلى، بعدها سيبدأ المجلس في المفاوضات مع اللاعب لتجديد تعاقده، خاصة وأن زيزو من الأعمدة الأساسية بالفريق ولا يمكن الاستغناء عن خدماته.