شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يترقب وصول عمر فرج للقاهرة للانضمام إلى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

يترقب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك انضمام الفلسطينى عمر فرج الوافد الجديد للقلعة البيضاء لصفوف الفريق مساء اليوم الأربعاء بعد انتهاء فترة التوقف الدولى، وانتهاء مشاركته مع منتخب بلاده.

وتواصل جوزيه جوميز مع عمر فرج وطالبه بالوصول إلى القاهرة فى الموعد لمحدد له اليوم الأربعاء من أجل الانضمام للفريق والانسجام معه، لاسيما أن الفارس الأبيض مقبل على منافسات قوية فى الموسم المقبل تبدأ بمواجهة الشرطة الكينى بدور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان مجلس إدارة النادي توصل لاتفاق مع عمر فرج وناديه على كافة الأمور الخاصة بالصفقة، ووقع المهاجم على العقود إلكترونياً فى ظل تواجده مع منتخب فلسطين لخوض مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم.

ووصل إلى القاهرة عصر امس الثلاثاء ، التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك بعد تواجده في صفوف منتخب بلاده، عقب خوض مباراتي مدغشقر وجامبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.