شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يكتفى بالصفقات المبرمة والإدارة ترفض غلق الميركاتو والان مع تفاصيل الخبر

نقل جوزيه جوميز المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك رضاه للإدارة عن عدد الصفقات التى تم التعاقد معها خلال الانتقالات الصيفية الجارية وعلى رأسها الفلسطينى عمر فرج والمغربي محمود بن تايج واستعارة محمد حمدى ظهير إنبى واقتراب حسم صفقة الجابونى أرون بوبيندزا.

وأبلغ جوميز لإدارة بعدم حاجته للتعاقد مع مدافعين فى ظل وجود حمزة المثلوثى والونش،ومصطفى الزنارى وحسام عبد المجيد واقتراب عودة محمود حمدى الونش،للمشاركة فى مباريات الفريق الأبيض.

ورفض مسئولو الزمالك مقترح البرتغالى جوزيه جوميز بالاستسلام فى ملف الميركاتو الصيفى فى ظل المنافسات القوية التى يخوضها الفريق الأبيض فى الموسم الجديد وعلى رأسها السوبر الأفريقى والكونفدرالية والسوبر المصرى والدورى وكأس مصر.

ويترقب الزمالك انطلاق موسمه الجديد بالظهور فى مواجهات بطولة كأس الكونفدرالية، وذلك خلال سبتمبر الجارى حيث يخوض ثلاث مواجهات قارية، بعدما انتهى الموسم المحلي للفريق الأبيض بعد انتهاء مشوار الدوري والخروج من كأس مصر.

يلتقي الزمالك مع الشرطة الكينى في إطار ذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية في الثالثة عصر السبت المقبل بالعاصمة الكينية نيروبي، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة في التاسعة مساء 20 سبتمبر الجاري، على أن يتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات للبطولة القارية.

كما يخوض فريق الزمالك المواجهة القارية الثالثة هذا الشهر أمام غريمه الأهلى على لقب كأس السوبر الأفريقى في 27 سبتمبر الجاري بالمملكة العربية السعودية.