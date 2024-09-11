شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يغلق الباب أمام رحيل أوفا وكالوشا فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

أغلق مسئولو نادى إنبى باب الرحيل أمام الثنائى أحمد أمين أوفا وأحمد كالوشا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية،بعد رفض جميع العروض المقدمة للثنائى بسبب عدم وصولها إلى المقابل المادى الذى يرضى طموح النادى البترولى.

وأبلغ مسئولو نادى إنبى الثنائى بعدم الموافقة على رحيلهما،واستمرارهما مع الفريق البترولى في الموسم الجديد،وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة سيد ياسين، الذى أكد الثنائى من العناصر والركائز الأساسية في صفوف الفريق.

كان مسئولو إنبى أنهوا إعارة محمد حمدى ظهير الفريق البترولى إلى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد الاتفاق عل كافة الأمور المالية والتعاقدية بين الطرفين.

وأكد مصدر لليوم السابع أن نادى إنبى حصل على 3 ملايين جنيه قيمة إعارة محمد حمدى لمدة موسم، مع جود العديد من الامتيازات فى عقد إعارة اللاعب إلى النادى الأبيض، وعلى رأسها يحصل النادى البترولى على 300 ألف جنيه مع تخطى الزمالك كل دور بالكونفدرالية.

كما يحصل نادى إنبي على مليون جنيه فى حال فوز الزمالك بالدوري المصري الممتاز، وتم وضع بند أولوية الشراء فى العقد، وليس أحقية الشراء، بمعنى أن نادى إنبى من حقه بيع اللاعب، فى حال وصول عرض مناسب له ولكن يتم العرض على نادى الزمالك كأولوية.