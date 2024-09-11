رضا عبدالعال: إمام عاشور غادر معسكر المنتخب بسبب تريزيجيه وليس الإصابة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رضا عبدالعال محلل برنامج"البريمو" أن إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غادر معسكر المنتخب الوطني لسبب أخر غير المعلن عنه وهو تعرضه للإصابة.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" ما علمته أن إمام عاشور خرج من معسكر المنتخب الوطني بسبب علمه بمشاركة محمود حسن تريزيجيه على حسابه في مباراة بوتسوانا التي أقيمت اليوم في تصفيات كأس الأمم الأفريقية ".

وأضاف:" إمام عاشور يرفض فكرة الجلوس احتياطيا في منتخب مصر وهو سبب مغادرته لمعسكر المنتخب الوطني وليس الإصابة ".