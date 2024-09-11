أيمن يونس: "حسام حسن أظهر قوة شخصيته أمام بوتسوانا"

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أيمن يونس أن حسام حسن، المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم، نجح في فرض شخصيته على اللاعبين خلال الفترة الأخيرة.



وكان المنتخب المصري قد حقق الفوز في آخر مباراتين أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

وتحدث يونس في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "بالتأكيد، حسام حسن أظهر أنه قوي الشخصية وقادر على صناعة شخصيات قوية للاعبين في الملعب".

وتابع: "حسام قال لي من قبل إن وسط الملعب أهم شيء عنده والسيطرة عليه مهمة".

وأردف: "مدرب المنتخب قدم نفسه بشكل رائع في المباراتين الماضيتين، وقدم نفسه على أنه صاحب فكر، وعمله يظهر لنا".

وأتم يونس تصريحاته: "نحن لا نحتاج حسام حسن يُحسن علاقته بالأندية، لكن نحتاج للوائح قوية وليست ضعيفة كما هي الآن، البعض يقول نحن نلعب في إفريقيا باسم مصر، والمنتخب قبل كل شيء".

